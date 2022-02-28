مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 1-3-2022

تفاصيل رحلات هيئة من محطة القاهرة إلى كل محافظات الجمهورية

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم في مواعيد القطارات نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد، إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 90 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط مدة 120 دقيقة.

وفي المسافة من أسيوط إلى أسوان مدة 70 دقيقة، وخط بنها – بورسعيد متوسط تأخيرات القطارات 80 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة – دمياط، ومتوسط تأخيرات القطارات 75 دقيقة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 11:15 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 11:30 ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1010 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:05 صباحا، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 12:20 من اليوم التالي.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 12:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 1:20 ظهرا من اليوم التالي.

قطار رقم 924 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 1:10 مساء، ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا من نفس اليوم.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهرا.

قطار رقم 942 مكيف – يقوم من محطة دمنهور الساعة 1:45 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 4:20 صباحا.

قطار رقم 2 مميز – يتحرك من دمنهور الساعة 3:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1108 روسي – ينطلق من الإسكندرية الساعة 3:05 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 7 صباحا.

قطار رقم 936 مكيف – يبدأ القيام من محطة طنطا الساعة 5:40 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 7:05 صباحا.

قطار رقم 4 تحيا مصر- يبدأ التحرك من محطة طنطا الساعة 6:15 صباحا، ويصل القاهرة في الساعة 8 صباحا.

قطار رقم 588 سياحي – يقوم من الإسكندرية الساعة 4:30 صباحا، ويصل طنطا الساعة 6:45.

قطار رقم 1904 مكيف – يقوم من طنطا الساعة 7:10 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 8:25 الصبح.

قطار رقم 8 روسي – يتحرك من الإسكندرية الساعة 5:20 ويصل القاهرة الساعة 920 الصبح.

قطار رقم 902 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:00 الصبح، ويصل القاهرة الساعة 930 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 9:35 صباحا.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.