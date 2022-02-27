مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 28-2-2022

قائمة القطارات المكيفة والمميزة من القاهرة إلى محافظة الإسكندرية ومن القاهرة إلى الصعيد

تتسلم السكة الحديد خلال الفترة المقبلة دفعة جديدة من صفقة العربات الروسية، رغم اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما يمكن الهيئة من إضافة مواعيد القطارات والرحلات الجديدة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.

وتضيف السكة الحديد شهرياً 3 قطارات على الخطوط الرئيسة مع تقليل فترة تأخر مواعيد القطارات والرحلات لتقديم خدمة جديدة للركاب وضمان الحد من الزحام.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 227- ينطلق القطار من محطة طنطا فى تمام الساعة 5.40 متجهاً محطة الزقازيق لينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25.

قطار رقم 589- يتحرك القطار من محطة طنطا فى الساعة 7.45 وينهي رحلته فى الساعة 8.18 في محطة الزقازيق.

قطار رقم 229- تتحرك رحلة القطار من محطة طنطا في الساعة 7.40 ويصل الزقازيق فى تمام الساعة 9.25.

قطار رقم 231 – تسير رحلة القطار فى الساعة 8.50، يصل محطته النهائية فى تمام الساعة 10.45 فى محطة الزقازيق.

قطار رقم 235- ينهي القطار رحلته فى تمام الساعة 14.10 في محطة الزقازيق بعد انطلاقه من محطة طنطا فى الساعة 12.25.