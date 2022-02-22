مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 23-2-2022

مواعيد رحلات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية ومن القاهرة إلى الصعيد

واصلت هيئة السكة الحديد أعمال التعقيم والتطهير، لكل العربات وفق جدول تشغيل مواعيد القطارات على الخطوط، للحد من انتشار فيروس كورونا، في الفترة الحالية بالتزامن مع تعديلات في فئة قطارات الضواحي.

وناشدت هيئة السكة الحديد كافة الركاب، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاسيما بعد إضافة مواعيد القطارات المحسنة على خطوط الضواحي للحد من الزحام على شبابيك التذاكر.

وقالت هيئة السكة الحديد أن فترة تأخر مواعيد الرحلات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، لمدة 70 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط مدة 60 دقيقة.

وفي المسافة من من أسيوط إلى أسوان مدة 50 دقيقة، وخط بنها – بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة – دمياط، ومتوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 961 تحيا مصر- ينطلق الساعة 5:40 مساء ويصل بورسعيد في تمام الساعة 10:00 مساء.

قطار رقم 573 سياحي – يتحرك القطار الساعة 7:50 من الزقازيق، ويصل محطة بورسعيد الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 186 سياحي – ينطلق القطار الساعة 8:30 صباحاً، من بورسعيد ويصل القاهرة الساعة 1 مساء.

قطار رقم 185 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 صباحا، ويصل بورسعيد الساعة 12:55 مساء.

قطار رقم 951 تحيا مصر- يبدأ القيام الساعة 12:00 ظهراً، ويصل بورسعيد 4:40 مساء.

قطار رقم 955 سياحي – يبدأ التحرك الساعة 3:45 عصراً ويصل محطة منيا القمح الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 956 سياحي – يتحرك من بورسعيد الساعة 2:10 مساء، ويصل محطة الزقازيق الساعة 5:30 مساء.