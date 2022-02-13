مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 14-2-2022

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة من القاهرة الى كافة محافظات الجمهورية

أكدت هيئة السكة الحديد أن الإطار التنظيمي للجداول أو برنامج العمل، وتشغيل مواعيد القطارات يراعي كافة فترات الإزدحام، مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن برامج الرحلات، يعمل بانتظام وفق مواعيد القطارات المعلنة على كافة شبابيك المحطات، لتقدم خدمة جيدة للجمهور.

وأِشات إلى أن بعض التأخيرات التي ستقع على الخطوط، بسبب والتطوير الشامل لسكك حديد مصر، وعلى الجميع التعاون والحفاظ على هذه الممتلكات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1081 ـ مميز يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط ينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، ينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف يبدأ التحرك في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 ـ مميز يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 ـ مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز يقوم القطار من المنيا في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1205 مختلط – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 – مكيف يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 102 يقوم من السويس الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 7:20.

قطار رقم 104 يتحرك من السويس الساعة 8:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 10:20.

قطار رقم 106 ينطلق من السويس الساعة 11:45 ويصل الإسماعيلية الساعة 14:05.

قطار رقم 108 يبدأ التحرك من السويس الساعة 14:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:00.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية.