مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم 27-1-2022

تفاصيل رحلات السكة الحديد اليوم من القاهرة لكل محافظات الوجهين البحري والقبلي

توسعت هيئة السكة الحديد في برنامج استغلال الأصول، وذلك لتطوير المرفق بما يضمن تسير مواعيد قطارات أكثر مما عليه الآن.

وتستهدف السكة الحديد من خلال أصولها، سداد الديون المتراكمة، وإجراء تطويرات شاملة في برنامج تشغيل مواعيد القطارات في الفترة المقبلة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 903 – مكيف يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الاسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.

قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.

قطار رقم 8 مميز – ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.

قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.

قطار رقم 1108 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 573 سياحي – يتحرك القطار الساعة 7:50 من الزقازيق، ويصل محطة بورسعيد الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 186 سياحي – ينطلق القطار الساعة 8:30 صباحا من بورسعيد ويصل القاهرة الساعة 1 مساء.

قطار رقم 956 سياحي – يتحرك من بورسعيد الساعة 2:10 مساء، ويصل محطة الزقازيق الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 185 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 صباحا، ويصل بورسعيد الساعة 12:55 مساء.

قطار رقم 951 تحيا مصر- يبدأ القيام الساعة 12:00 ظهرا من القاهرة، ويصل بورسعيد 4:40 مساء.

قطار رقم 955 سياحي – يبدأ التحرك الساعة 3:45 عصرا من القاهرة، ويصل محطة منيا القمح الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 961 تحيا مصر- ينطلق الساعة 5:40 مساء من القاهرة، ويصل بورسعيد في تمام الساعة 10:00 مساء.