مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 26-1-2022

تفاصيل رحلات هيئة من محطة القاهرة إلى كل محافظات الجمهورية

وفرت هيئة السكة الحديد عدد من مواعيد القطارات الإضافية على خطوط محافظات الوجه القبلي للقدرة على استعباد الزيادة المتوقعة من الركاب خلال فترة إجازة نصف العام.

وأشارت هيئة السكة الحديد أنه تقرر تشغيل عدد 4 قطارات مكيفة إضافية بداية 3-2-2022، من القاهرة إلي أسوان والعكس، مع انتظام مواعيد القطارات العاملة بشكل ثابت.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1936 من القاهرة الساعة 18:30 مساءً يصل أسوان الساعة 6:30 صباح اليوم التالي .

قطار رقم 1937 من أسوان الساعة 15:00 مساءً يصل القاهرة 3:25 صباح اليوم التالي .

قطار رقم 1938 من القاهرة الساعة 23:45 مساءً يصل أسوان الساعة 11:55 صباح اليوم التالي .

قطار رقم 1939 من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:45 صباح اليوم التالي

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قطار رقم 1081 – مميز يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط ينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، ينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف يبدأ التحرك في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 مميز – يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز يقوم القطار من المنيا في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 965 سياحي – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم الساعة 7:30 صباحاً.

قطار رقم 905 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتحر في الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 901 مكيف – من محطة سكة حديد القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 8:10.

قطار رقم 1109 سياحي – من الفيوم إلى الإسكندرية، ويتحرك الساعة 8:20.

قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

قطار رقم 15 مميز- من القاهرة إلي محطة سكة حديد الإسكندرية، ويقوم في الساعة 11:35.

قطار رقم 915 مميز – من القاهرة إلى محطة سكة حديد بورسعيد، ويبدأ القيام الساعة 12:00.

قطار رقم 132 ميمز – من الإسكندرية إلي محطة سكة حديد طنطا، ويقوم القطار في الساعة 10:30.

قطار رقم 1208 مميز – من مرسي مطروح إلى القاهرة، ويقوم القطار الساعة 12:20.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.