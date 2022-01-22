مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 23-1-2022

ميعاد رحلات هيئة السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى محافظات الوجهين البحري والقبلي

تستعد هيئة السكة الحديد لتطوير بعض الخطوط بمحافظات الوجه القبلي بعد حصولها على قرض من الجانب الكوري، للقدرة على زيادة مواعيد القطارات والارتقاء بالخدمة المقدمة.

وتنفيذ حالياً هيئة السكة الحديد تطويرات لأنظمة الإشارات في عدد من القطاعات بمحافظات الوجه البحري لتعزيز معدلات الأمن والسلامة وزيادة رحلات ومواعيد القطارات على الشبكة.

ووقع أمس رئيس الهيئة اتفاقية قرض ميسر مقدم من صندوق التعاون الكوري للتنمية الإقتصادية EDCF بمبلغ 251,6 مليون دولار.

وسيتم توظيف القرض لتمويل مشروع تحديث وتطوير نظم الاشارات والاتصالات بخط الاقصر – السد العالي بطول 224 كم.

ومشروعات تحديث نظم الإشارات تستهدف، زيادة عوامل السلامة والأمان ونظم التحكم والسيطرة الأوتوماتيكية على القطارات أثناء مسيرها.

ويساهم فى تقليل زمن التقاطر، وبالتالى زيادة عدد القطارات على الشبكة لاستيعاب الزيادة المستقبلية من أعداد الركاب، وكذلك الطلب المتزايد على نقل البضائع بمختلف أنواعها.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان الساعة 7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا.

قطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا.

قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا.

قطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالى.

قطار رقم 2203 مميز- يتحرك من محطة أسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً.

قطار رقم 2204 مميز- يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:25 فجرًا.

قطار رقم 2205 مميز- يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.

قطار رقم 965 سياحي – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم الساعة 7:30 صباحاً.

قطار رقم 905 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتحر في الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 901 مكيف – من محطة سكة حديد القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 8:10.

قطار رقم 1109 سياحي – من الفيوم إلى الإسكندرية، ويتحرك الساعة 8:20.

قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 928: القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

قطار رقم 15 مميز- من القاهرة إلي محطة سكة حديد الإسكندرية، ويقوم في الساعة 11:35.

قطار رقم 915 مميز – من القاهرة إلى محطة سكة حديد بورسعيد، ويبدأ القيام الساعة 12:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.