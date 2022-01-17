مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 18-1-2022

شددت هيئة السكة الحديد على تحصيل الغرامات المقررة نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة من الركاب أثناء سير مواعيد القطارات على الخطوط..

وتشمل غرامات هيئة السكة الحديد التى سيتم تطبيقها على ركاب المرفق وفق جدول تشغيل مواعيد القطارات الرسمية، 70 جنيها غرامة التدخين في العربات والمحطات.

وتحصيل 200 جنيه حال عبث أي راكب بمعدات وآلات السكة الحديد، ونفس القيمة إن ثم وقوف الراكب بين العربات أو التسطح على ظهر القطار.

كما تضم قائمة المخالفات، تغريم الراكب 420 جنيها حال حمله أي مواد قابلة للاشتغال، ونفس قيمة الغرامة إذا حمل أثقال كبيرة من شأنها الضرر بالمواطنين.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 وينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 967 تحيا مصر- يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9:20، ويصل دمياط الساعة 12:50 مساء.

قطار رقم 807 تحيا مصر- يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:50، ويصل شربين الساعة 2:40 مساء.

قطار رقم 949 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 12:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 4:10 مساء.

قطار 553 – يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.

قطار رقم 555 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.

قطار رقم 121 – يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.

قطار رقم 551 – يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.

قطار رقم 563 – يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.