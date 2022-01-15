مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 16-1-2022

أعلنت هيئة السكة الحديد إيقاف حركة مواعيد القطارات بين محطتي الجيزة – أبو النمرس خط القاهرة السد العالي لمدة أربعة أيام من صباح اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن انتظام مواعيد القطارات على باقي الشبكة، لافتا إلى أن توقف الحركة في المحطتين المذكورتين سابقا، بدءا من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا.

وذكرت أن توقف الحركة بسبب الأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتابعت: هيئة الطرق ستقوم بتوفير حافلات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.

قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 928 القطار درجة مكيف أولي وثانية – يتحرك من الإسكندرية في الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.

قطار رقم 568 مكيف ومميز- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا آخر محطة للرحلة الساعة 20:10.

قطار 32 – يقوم من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:30.

قطار رقم 926 VIP- ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة بتمام الساعة 21:30.

قطار رقم 128 مميز- يتحرك الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية، ليصل طنطا الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip – ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف -ينطلق من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 20:10 ويصل القاهرة الساعة 23:30.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 941 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 5:20 ويصل دمياط الساعة 10:55 صباحا.

قطار رقم 965 سياحي – يتحرك من القاهرة الساعة 7:15 من القاهرة، ويصل دمياط الساعة 11:30 صباحا.

قطار رقم 967 تحيا مصر- يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9:20، ويصل دمياط الساعة 12:50 مساء.

قطار رقم 807 تحيا مصر- يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:50، ويصل شربين الساعة 2:40 مساء.

قطار رقم 949 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 12:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 4:10 مساء.

قطار رقم 1915 سياحي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 5:00، ويصل المنصورة الساعة 7:20 مساء.

قطار رقم 587 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 5:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 6:20 مساء.

قطار رقم 809 سياحي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 6:15 مساء، ويصل محطة روح الساعة 8:20 مساء.