مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 13-1-2022

مواعيد رحلات السكة الحديد المكيفة والمميزة والمطورة من القاهرة الى محافظات الوجهين البحري والقبلي

طالبت وزارة النقل المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكة الحديد للقدرة على انتظام مواعيد القطارات ووصول الرحلات في توقيتها.

جاء طلب الوزارة بعد تكرار رشق الأطفال عربات السكة الحديد أثناء سير القطارات على خطوط الضواحى مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر.

وأشارت إلى أن ذلك يتسبب فى إلحاق الأضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية الهيئة مما يشكل عبئا على الموارد التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية.

كما يؤثر على سير حركة الرحلات، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:15.

قطار رقم 1009 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهرا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2014 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:50 صباحا.

قطار رقم 82 فئة نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:10 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 11:05 صباحا.

قطار رقم 976 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 7:50 صباحا.

قطار رقم 996 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 10:00 مساء من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 11:20 صباحا.

قطار رقم 90 تحيا مصر – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 10:22 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 4 مساء من اليوم التالي.

قطار رقم 2008 مكيف – ينطلق من القاهرة في الساعة 11:00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 11:45 صباحا.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:15 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:20 مساء، ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 924 مكيف – يقوم من القاهرة في الساعة 1:10 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 11:00 صباحا.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.

قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20