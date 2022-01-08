نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 9-1-2022

تفاصيل رحلات السكة الحديد بمختلف درجات القطارات المكيفة والمميزة والمطورة
مدحت إسماعيل 12:02 ص, الأحد, 9 يناير 22 12:02 ص, الأحد, 9 يناير 22

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أعلنت هيئة السكة الحديد أسعار الاشتراكات لعام 2022 لفئة العاملين بالقطاع الخاص، مع توضيح مواعيد القطارات التي يمكنهم استخدامها خلال فترة سريان الاشتراك.

كما أعلنت هيئة السكة الحديد الإجراءات اللازمة لاستخراج الاشتراكات حسب درجات السفر الشغالة بين محطتي القيام والوصول المطلوبة وفقا جدول تشغيل مواعيد القطارات على خطوط الشبكة

وأشارت الهيئة إلى أن هناك تأخيرات في مواعيد الرحلات العاملة حاليا على كافة الخطوط ومتوقع أن تصل فترة التأخير الي حوالي 90 دقيقة.

وناشدت المواطنين التعاون في الحفاظ على المرفق والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة فيما يتعلق باستخدام العربات حتى تتمكن من انهاء التطويرات في اسرع وقت ممكن.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1904 مكيف – يقوم من طنطا الساعة 7:10 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 8:25 الصبح.

قطار رقم 8 روسي – يتحرك من الإسكندرية الساعة 5:20 ويصل القاهرة الساعة 920 الصبح.

قطار رقم 902 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:00 الصبح، ويصل القاهرة الساعة 930 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 7:00 الصبح، ويصل القاهرة الساعة 9:35 صباحا.

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قطار رقم 942 مكيف – يقوم من محطة دمنهور الساعة 1:45 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 4:20 صباحاً.

قطار رقم 2 مميز – يتحرك من دمنهور الساعة 3:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1108 روسي – ينطلق من الإسكندرية الساعة 3:05 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 7 صباحا.

قطار رقم 936 مكيف – يبدأ القيام من محطة طنطا الساعة 5:40 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 7:05 صباحا.

قطار رقم 4 تحيا مصر- يبدأ التحرك من محطة طنطا الساعة 6:15 صباحا، ويصل القاهرة في الساعة 8 صباحا.

قطار رقم 588 سياحي – يقوم من الإسكندرية الساعة 4:30 صباحاً، ويصل طنطا الساعة 6:45.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 988 مكيف – يبدأ القيام من محطة القاهرة الساعة 9:00 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:00 صباحا.

قطار رقم 196 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 7:20 مساء، ويصل محطة الواسطي الساعة 8:45 مساء، ثم يتحرك برقم آخر الفيوم.

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قطار رقم 84 نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 8:20 صباحا.

قطار رقم 86 نوم- يبدأ التحرك الساعة 7:45 من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 9:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 88 مكيف – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساء ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 1012 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:20 ويصل محطة أسوان الساعة 11:15 صباحاً.

قطار رقم 2014 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 مساء ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 9:40 من اليوم التالي.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

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قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية .18:20.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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