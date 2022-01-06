مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 7-1-2022

أعلنت هيئة السكة الحديد أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر مواعيد القطارات ENR علي اجهزة أيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android .

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من التطبيقات المزيفة الحاملة اسم مواعيد القطارات التي تزعم امكانية حجز التذاكر من خلالها.

وناشدت الهيئة المواطنين بالحجز فقط عن طريق التطبيق الرسمي الوحيد المعلن من قبل الهيئة، والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك من الأقصر 7:30 ويصل القاهرة 19:05.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة 19:35.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الاسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.

قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.

قطار رقم 8 مميز – ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.

قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.

قطار رقم 1108 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20