مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 2-1-2022

مواعيد رحلات السكة الحديد المميزة والمكيفة من القاهرة إلى محافظات الصعيد والإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد استمرار أعمال تحديث نظام الإشارات والاتصالات لضمان متابعة مواعيد القطارات بشكل لحظي، وتزويد المزلقانات ببوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث تلك الأنظمة بإجمالي أطوال 1900كم، بتكلفة 50 مليار جنيه لزيادة مواعيد القطارات ورفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

ولفتت إلى أنه سيتم تقليل فترة تأخر الرحلات خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنه سيتم إنهاء أكثر من 95% من الأعمال الجارية على الخطوط الرئيسية في الوقت الحالي.

وتستهدف مشروعات تطوير البنية الأساسية للمرفق، تحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 159 مميز – تنطلق رحلة القطار الساعة 6.00 من محطة الأقصر، وتنتهي فى الساعة 18:20 بالقاهرة.

قطار رقم 891 مكيف – يصل القطار محطته النهائية في الساعة 17:35 بعد قيامه الساعة 11.00 من محطة سوهاج.

قطار رقم 971 مكيف – تنطلق رحلة القطار من محطة سوهاج، الساعة 5.20 وتنتهي الرحلة الساعة 13:05 في القاهرة.

قطار رقم 2007- فئة القطار vip ويتحرك الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 3:55.

قطار 978- تنطلق رحلة القطار الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي الساعة 12.50 بأسيوط.

قطار 80- يسير من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 ويصل أسيوط الساعة 15.30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 6.30، ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – تتحرك رحلة القطار الساعة 4.50 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 16:50.

قطار رقم 157 مميز – تنتهي رحلة القطار في الساعة 19:05 بالقاهرة بعد تحرك الساعة 7:30 من الأقصر.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق القطار من محطة أسوان في الساعة 5:30 ويصل محطته النهائية القاهرة الساعة 19:35.

قطار رقم 167 مميز – تنطلق رحلة القطار في الساعة 13.30 بمحطة المراغة، وتنتهي الرحلة في الساعة 15.15 في أسيوط.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 965 سياحي – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم الساعة 7:30 صباحاً.

قطار رقم 905 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتحر في الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 901 مكيف – من محطة سكة حديد القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 8:10.

قطار رقم 1109 سياحي – من الفيوم إلى الإسكندرية، ويتحرك الساعة 8:20.

قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 928: القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

قطار رقم 15 مميز- من القاهرة إلي محطة سكة حديد الإسكندرية، ويقوم في الساعة 11:35.

قطار رقم 915 مميز – من القاهرة إلى محطة سكة حديد بورسعيد، ويبدأ القيام الساعة 12:00.

قطار 22 – تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926- يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد من الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميز يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 132 ميمز – من الإسكندرية إلي محطة سكة حديد طنطا، ويقوم القطار في الساعة 10:30.

قطار رقم 1208 مميز – من مرسي مطروح إلى القاهرة، ويقوم القطار الساعة 12:20.

قطار رقم 2008 vip: ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 807 تحيا مصر- يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:50، ويصل شربين الساعة 2:40 مساء.

قطار رقم 949 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 12:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 4:10 مساء.

قطار رقم 1915 سياحي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 5:00، ويصل المنصورة الساعة 7:20 مساء.

قطار رقم 587 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 5:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 6:20 مساء.

قطار رقم 941 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 5:20 ويصل دمياط الساعة 10:55 صباحا.

قطار رقم 965 سياحي – يتحرك من القاهرة الساعة 7:15 من القاهرة، ويصل دمياط الساعة 11:30 صباحا.

قطار رقم 967 تحيا مصر- يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9:20، ويصل دمياط الساعة 12:50 مساء.

قطار رقم 809 سياحي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 6:15 مساء، ويصل محطة روح الساعة 8:20 مساء.