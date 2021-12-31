مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 1-1-2022

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التأخيرات المتوقعة اليوم السبت، في مواعيد القطارات نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد، إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 60 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في حدود 70 دقيقة تأخير.

في سياق متصل، كشفت الهيئة عن توفير ماكينات صرف التذاكر الذاتية في 12 محطة على مستوى الجمهورية، لتسهيل الحصول على مواعيد القطارات وحجز المقاعد.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2014 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:50 صباحا.

قطار رقم 82 فئة نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:10 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 11:05 صباحا.

قطار رقم 976 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 7:50 صباحا.

قطار رقم 996 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 10:00 مساء من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 11:20 صباحا.

قطار رقم 90 تحيا مصر – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 10:22 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 4 مساء من اليوم التالى.

قطار رقم 2008 مكيف – ينطلق من القاهرة في الساعة 11:00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 11:45 صباحا.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:15 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:20 مساء، ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 924 مكيف – يقوم من القاهرة في الساعة 1:10 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 11:00 صباحا.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 163 روسي – يبدأ القيام الساعة 4:00 صباحا من القاهرة، ويصل الإسكندرية 7:40 صباحا.

قطار رقم 585 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 8:30 صباحا.

قطار رقم 2 مميز – يبدأ القيام من طنطا الساعة 5:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:10 صباحا.

قطار رقم 119 سياحي – يبدأ القيام الساعة 5:00 من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:10 صباحا.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 صباحا من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:30 صباحا.

قطار رقم 15 مميز – يبدأ القيام الساعة 11:25 صباحا من القاهرة يصل الإسكندرية الساعة 3:10 مساء.

قطار رقم 913 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12:20 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 3:20 مساء.

قطار رقم 1202 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 5:10 مساء

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:15 صباحا.

قطار رقم 1 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 2:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 6:45 صباحا.

قطار رقم 661 مميز – يتحرك القطار من إيتاي البارود الساعة 6:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:30.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق القطار الساعة 8:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يبدأ التحرك الساعة 8:15 صباحا من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 11:15 صباحا.

قطار رقم 1009 روسي – يقوم القطار الساعة 8:30 من القاهرة، ويصل الإسكندرية 11:30 صباحًا.

قطار رقم 917 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 2:00 ويصل الإسكندرية الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 919 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 4:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 6:05 مساء.

قطار رقم 21 تحيا مصر – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 3:10 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 7:15 مساء.

قطار رقم 915 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 3:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 7:30 مساء.

قطار رقم 921 مكيف – ينطلق القاهرة من القاهرة الساعة 4:10 مساء، ويصل بنها 5:30 مساء.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.