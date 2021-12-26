مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 27-12-2021

تفاصيل رحلات هيئة من محطة القاهرة الى كافة محافظات الجمهورية

تخطط هيئة السكة الحديد تطوير جميع الورش الرئيسية، وذلك للتسريع من معدلات صيانة العربات، الأمر الذي سيساهم في انتظام مواعيد القطارات وضمان عدم تعطلها في الرحلة.

وتقدر تكلفة تطوير ورش السكة الحديد بنحو 1.7 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج الارتقاء بالمرفق وانتظام مواعيد القطارات العاملة بشكل يومي على الشبكة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1081 ـ مميز يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط ينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، ينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف يبدأ التحرك في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 ـ مميز يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 ـ مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز يقوم القطار من المنيا في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

كما يتوقف على محلة روح طنطا، وبركة السبع، وقويسنا، وبنها وشبرا الخيمة.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

كما يتوقف على محطات كفر الزيات وطنطا، حتى ينهي رحلته للمحطة الأخيرة.

قطار رقم 1914 – مختلط من المنصورة للقاهرة، ويتوقف على عدد من المحطات.

تضم المحطات التي يتوقف عليها القطار طلخا، وسمنود، والمحلة الكبري وبنها.

قطار رقم 966 مختلط – من دمياط إلى القاهرة، ويتوقف على محطات كفر سعد شربين والمنصورة.

كما يتوقف على طلخا، وسمنود والمحلة الكبري ومحلة روح، وطنطا، وبركة السبع.

ويقف على محطات قويسنا وبنها وشبرا الخيمة ثم ينهي رحلته في محطة رمسيس.

قطار رقم 994 – مختلط ويقوم من دمياط للقاهرة، ويقف على نفس محطات القطار السابق.

قطار رقم 903 – مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية ، ويتوقف على محطات بنها وقويسنا وبركة السبع.

كما يتوقف القطار على طنطا وكفر الزيات وسيدي جابر، ثم محطته الأخيرة.

قطار رقم 7 – مميز من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتوقف على شبرا الخيمة وقليوب و قها وطوخ.