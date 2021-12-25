نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 26-12-2021

قائمة مواعيد انطلاق قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى محافظات الوجهين القبلي والبحري
مدحت إسماعيل 12:01 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21 12:01 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21

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توسعت هيئة السكة الحديد في برنامج استغلال الأصول، وذلك لتطوير المرفق بما يضمن تسير مواعيد قطارات أكثر مما عليه الآن.

وتستهدف السكة الحديد من خلال أصولها، سداد الديون المتراكمة، وإجراء تطويرات شاملة في برنامج تشغيل مواعيد القطارات في الفترة المقبلة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

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قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1205 مختلط – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

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قطار رقم 903 – مكيف يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 102 يقوم من السويس الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 7:20.

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قطار رقم 104 يتحرك من السويس الساعة 8:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 10:20.

قطار رقم 106 ينطلق من السويس الساعة 11:45 ويصل الإسماعيلية الساعة 14:05.

قطار رقم 108 يبدأ التحرك من السويس الساعة 14:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:00.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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