نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 25-12-2021

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة من القاهرة الى كافة محافظات الجمهورية
مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21 12:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل العربات الروسية الجديدة، خلال الأيام القليلة الماضية لاستيعاب أعداد الركاب في مواعيد القطارات المحددة.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ لاسيما مع تقلب الأحوال الجوية، لتقديم خدمة جيدة للركاب خلال موسم الشتاء، مع التزام مواعيد القطارات ومحاولة منع تأخر الرحلات.

وقامت وزارة النقل العام قبل الماضي بتوقيع صفقة عربات جديدة بقيمة 22 مليار جنيه.

تشمل الصفقة 800 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة، وهى خدمة جديدة، و180 درجة ثانية مكيفة.

كما تضم 90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

ويبلغ عدد عربات نقل الركاب القديمة الحالية 3500 عربة، منها 850 عربة مكيفة.

وتتراوح سرعة العربات القديمة 90 إلى 120 ك/ ساعة، وفقًا لطبيعة الخط وحالته الفنية.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 22-12-2021

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك من الأقصر 7:30 ويصل القاهرة 19:05.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة 19:35.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الاسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 19-12-2021

قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.

قطار رقم 8 مميز – ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.

قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.

قطار رقم 1108 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

اقرأ أيضا  «الإسكندرية» تنتهى من حصر المحلات القائمة على خط سكة حديد أبوقير

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

«بسبب أوميكرون».. شركات الطيران العالمية تلغي أكثر من 1500 رحلة عشية عيد الميلاد

المال - خاص 7:32 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

«يونايتد إيرلاينز» الأمريكية تلغي أكثر من 100 رحلة طيران في أعياد الميلاد بسبب تفشي «أوميكرون»

هيثم سمير 2:29 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

شركة MSC تشتري قسم الموانئ الأفريقية التابع لمجموعة Bolloré Group مقابل 6.4 مليار دولار

السيد فؤاد 1:34 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

«ميرسك» تستحوذ على «LF Logistics» في هونج كونج بقيمة 3.6 مليار دولار

نادية سلام 12:54 ص, الجمعة, 24 ديسمبر 21

ميناء شرق بورسعيد يدرس مع الجمارك تأثير التسجيل المسبق للشحنات على الرسائل الواردة

أماني العزازي 12:31 ص, الجمعة, 24 ديسمبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 24-12-2021

مدحت إسماعيل 12:17 ص, الجمعة, 24 ديسمبر 21