مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 19-12-2021

تفاصيل رحلات السكة الحديد من القاهرة إلى كافة محافظات الجمهورية

أعلنت هيئة السكة الحديد أسعار الاشتراكات لعام 2022 لفئة العاملين بالقطاع الخاص، مع توضيح مواعيد القطارات التي يمكنهم استخدامها خلال فترة سريان الاشتراك.

كما أعلنت هيئة السكة الحديد الإجراءات اللازمة لاستخراج الاشتراكات حسب درجات السفر الشغالة بين محطتي القيام والوصول المطلوبة وفقا جدول تشغيل مواعيد القطارات على خطوط الشبكة

وأشارت الهيئة إلى أن هناك تأخيرات في مواعيد الرحلات العاملة حاليا على كافة الخطوط ومتوقع أن تصل فترة التأخير الي حوالي 90 دقيقة.

وناشدت المواطنين التعاون في الحفاظ على المرفق والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة فيما يتعلق باستخدام العربات حتى تتمكن من انهاء التطويرات في اسرع وقت ممكن.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1904 مكيف – يقوم من طنطا الساعة 7:10 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 8:25 الصبح.

قطار رقم 8 روسي – يتحرك من الإسكندرية الساعة 5:20 ويصل القاهرة الساعة 920 الصبح.

قطار رقم 902 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:00 الصبح، ويصل القاهرة الساعة 930 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 7:00 الصبح، ويصل القاهرة الساعة 9:35 صباحا.

قطار رقم 942 مكيف – يقوم من محطة دمنهور الساعة 1:45 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 4:20 صباحاً.

قطار رقم 2 مميز – يتحرك من دمنهور الساعة 3:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1108 روسي – ينطلق من الإسكندرية الساعة 3:05 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 7 صباحا.

قطار رقم 936 مكيف – يبدأ القيام من محطة طنطا الساعة 5:40 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 7:05 صباحا.

قطار رقم 4 تحيا مصر- يبدأ التحرك من محطة طنطا الساعة 6:15 صباحا، ويصل القاهرة في الساعة 8 صباحا.

قطار رقم 588 سياحي – يقوم من الإسكندرية الساعة 4:30 صباحاً، ويصل طنطا الساعة 6:45.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 996 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.

قطار رقم 890 مكيف – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 934 VIP- يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

قطار رقم 935 مكيف – مكيف يقوم الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 406- يتحرك الساعة 7.30 ص من شبين القناطر، ويصل محطة 23 يوليو 8:55 ص.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 4:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 6:35 م.

قطار رقم 408 –يقوم الساعة 8:30 ص من شبين القناطر، وتنتهي رحلته الساعة 10:00 فى 23 يوليو.

قطار رقم 531 – يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل طنطا الساعة 5:20 ص.

قطار رقم 347 – يقوم القطار المميز من محطة منوف 5:15 ويصل طنطا 6:40 ص.

قطار رقم 594 يقوم من السويس الساعة 3:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 4:50 م.

قطار رقم 122 – يقوم من محطة السويس الساعة 7:30 م، ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:50 م.

قطار رقم 119 – يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 4:35 ص ويصل طنطا الساعة 8:00.