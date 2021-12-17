مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 18-12-2021

قطارات هيئة السكة الحديد اليوم من القاهرة الى محافظات الوجهين البحري والقبلي

كشفت هيئة السكة الحديد عن أن فترة تأخر مواعيد القطارات اليوم السبت قد تصل إلى ساعة ونصف لبعض الرحلات بسبب تكثيف أعمال تطوير المرفق.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن متوسط تأخر مواعيد القطارات على خط «القاهرة – إسكندرية» يصل إلى 90 دقيقة، ونفس الفترة على خط سكة حديد «القاهرة – أسوان».

فيما حددت فترة تأخر الرحلات على خط « بنها – بورسعيد» بنحو 70 دقيقة، ونفس الفترة على خطى « المنصورة – دمياط – طنطا» و «قليوب – وشبين القناطر – المنصورة».

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:15.

قطار رقم 1009 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهرا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2014 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:50 صباحا.

قطار رقم 82 فئة نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:10 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 11:05 صباحا.

قطار رقم 976 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 7:50 صباحا.

قطار رقم 996 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 10:00 مساء من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 11:20 صباحا.

قطار رقم 90 تحيا مصر – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 10:22 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 4 مساء من اليوم التالي.

قطار رقم 2008 مكيف – ينطلق من القاهرة في الساعة 11:00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 11:45 صباحا.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:15 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:20 مساء، ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 924 مكيف – يقوم من القاهرة في الساعة 1:10 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 11:00 صباحا.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 408 –يقوم الساعة 8:30 ص من شبين القناطر، وتنتهي رحلته الساعة 10:00 فى 23 يوليو.

قطار رقم 531 – يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل طنطا الساعة 5:20 ص.

قطار رقم 347 – يقوم القطار المميز من محطة منوف 5:15 ويصل طنطا 6:40 ص.

قطار رقم 594 يقوم من السويس الساعة 3:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 4:50 م.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.