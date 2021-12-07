نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 8-12-2021

قائمة القطارات العاملة اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومن القاهرة إلى محافظة الإسكندرية
مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 12:00 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة السكة الحديد فترة تأخر مواعيد القطارات اليوم لتصل إلى 70 دقيقة على بعض الخطوط الرئيسية، بسبب تكثيف أعمال تطوير البنية الأساسية وأنظمة الإشارات.

أوضحت السكة الحديد أن أعمال التطوير هدفها التمكن من زيادة مواعيد القطارات في المستقبل، والقدرة على استيعاب أعداد الركاب، فضلا عن تقليل الحوادث الناتجة عن العنصر البشري.

وذكرت أن الأنظمة الجديدة التي يتم تركيبها حاليا ستقلل الاعتماد على العنصر البشري، عبر التحكم الإلكتروني في مسير الوحدات المتحركة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 6-12-2021

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة وينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

اقرأ أيضا  السوبر جيت: إدراج خطوط جديدة بداية من الأحد

قطار رقم 983 مكيف – يقوم من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 – مكيف يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 573 سياحي – يتحرك القطار الساعة 7:50 من الزقازيق، ويصل محطة بورسعيد الساعة 10:30 مساء.

اقرأ أيضا  العضو المنتدب لـ«لاند مارك للخدمات البحرية» : لا بد من تطوير الموانئ المصرية ورقمنتها بشكل ضروري

قطار رقم 186 سياحي – ينطلق القطار الساعة 8:30 صباحا من بورسعيد ويصل القاهرة الساعة 1 مساء.

قطار رقم 956 سياحي – يتحرك من بورسعيد الساعة 2:10 مساء، ويصل محطة الزقازيق الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 185 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 صباحا، ويصل بورسعيد الساعة 12:55 مساء.

قطار رقم 951 تحيا مصر- يبدأ القيام الساعة 12:00 ظهرا من القاهرة، ويصل بورسعيد 4:40 مساء.

قطار رقم 955 سياحي – يبدأ التحرك الساعة 3:45 عصرا من القاهرة، ويصل محطة منيا القمح الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 961 تحيا مصر- ينطلق الساعة 5:40 مساء من القاهرة، ويصل بورسعيد في تمام الساعة 10:00 مساء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

تنويه هام للمسافرين على رحلات مصر للطيران إلى أمريكا

دعاء محمود 11:57 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

«الطيران» تشارك بثالث فعالياتها تحت عنوان «نحو طاقة مستدامة بالمطارات المصرية» في معرض إكسبو دبي

دعاء محمود 9:25 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

خلال ورشة عمل استراتيجية السياحة المستدامة .. وزير النقل يستعرض مشروعات الوزارة

محمود محسن 7:35 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

ميناء دمياط يخضِع رسوم القاطرات لسفن الغاز والصب السائل للقرار 488 لسنة 2015

السيد فؤاد 6:34 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

ميناء دمياط يستقبل الناقلة «SEAN SPIRIT» لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

محمود محسن 4:59 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

محافظ الجيزة يتفقد مسار طريق كفر غطاطي للبدء في أعمال رفع كفاءته وتطويره

محمود محسن 4:52 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21