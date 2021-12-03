مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 4-12-2021

مواعيد رحلات السكة الحديد المميزة والمكيفة من القاهرة الى محافظات الصعيد والإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد إجراء بعض التعديلات على مواعيد القطارات الحالية بخطوط محافظات الوجهين البحري والقبلي، وذلك لتوفير خدمة أفضل للركاب.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن تعديلات مواعيد القطارات تضمن توفير مقاعد أكثر عبر إضافة عدد من العربات المحسنة وعربات “تحيا مصر” التى تم تطويرها بورش الهيئة في الفترة الماضية.

وأوضحت أنها مستمرة في إضافة عربات جديدة على كافة الخطوط، حتى تتمكن من توفير العدد الكافي من المقاعد وجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين للاعتماد على المرفق كوسيلة نقل متطورة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 158 روسي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 10:20 صباحاً.

قطار رقم 904 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة الساعة 10:30 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الإسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباحا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 912 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الإسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدا القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الإسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808 تحيا مصر- يقوم من المنصورة الساعة 2:40، ويصل القاهرة الساعة 6:45 مساء.

قطار رقم 584 سياحي – يبدأ القيام من المنصورة الساعة 5:15 مساء، ويصل طنطا الساعة 6:30، ثم يتحرك الاسكندرية برقم 585.

قطار رقم 810 سياحي، ينطلق الساعة 6:10 من المحلة الكبرى، ويصل القاهرة الساعة 8:15.

قطار رقم 948 سياحي – ينطلق من المنصورة الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:30 مساء.

قطار رقم 1914 سياحي- يبدأ التحرك من المنصورة الساعة 6:25 مساء، ويصل القاهرة الساعة 8:45 مساء.

قطار رقم 964 سياحي – يبدأ التحرك من دمياط الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساء.

قطار رقم 566 سياحي – يبدأ القيام من دمياط الساعة 7:15 مساء، ويصل طنطا الساعة 10:20 مساء.

قطار رقم 966 سياحي – يقوم القطار الساعة 12:15 مساء، ويصل القاهرة الساعة 6:00 مساء.

قطار رقم 994 سياحي – يقوم القطار الساعة 8:10 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 968 تحيا مصر- يبدأ التحرك من دمياط الساعة 7:15 مساء، ويصل القاهرة الساعة 12 مساء.