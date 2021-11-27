مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 28-11-2021

نفذت هيئة السكة الحديد تعديلات على مواعيد القطارات ببعض الخطوط الفرعية في محافظات الوجه البحري، للقدرة على استيعاب أعداد الركاب.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن التعديلات في مواعيد القطارات تشمل إضافة رحلات جديدة، إلى جانب زيادة عدد الوحدات المتحركة في القطارات الحالية.

كما تشمل استبدال العربات المميزة القديمة بأخرى “محسنة” تم صيانتها بشكل كامل، لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 996 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.

قطار رقم 890 مكيف – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 934 VIP- يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

قطار رقم 935 مكيف – مكيف يقوم الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 158 روسي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 10:20 صباحاً.

قطار رقم 904 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة الساعة 10:30 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الإسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 912 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808 تحيا مصر- يقوم من المنصورة الساعة 2:40، ويصل القاهرة الساعة 6:45 مساء.

قطار رقم 584 سياحي – يبدأ القيام من المنصورة الساعة 5:15 مساء، ويصل طنطا الساعة 6:30، ثم يتحرك إلى الاسكندرية برقم 585.

قطار رقم 810 سياحي – ينطلق الساعة 6:10 من المحلة الكبرى، ويصل القاهرة الساعة 8:15.

قطار رقم 948 سياحي – ينطلق من المنصورة الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:30 مساء.

قطار رقم 1914 سياحي- يبدأ التحرك من المنصورة الساعة 6:25 مساء، ويصل القاهرة الساعة 8:45 مساء.

قطار رقم 964 سياحي – يبدأ التحرك من دمياط الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساء.

قطار رقم 566 سياحي – يبدأ القيام من دمياط الساعة 7:15 مساء، ويصل طنطا الساعة 10:20 مساء.

قطار رقم 966 سياحي – يقوم القطار الساعة 12:15 مساء، ويصل القاهرة الساعة 6:00 مساء.

قطار رقم 994 سياحي – يقوم القطار الساعة 8:10 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 968 تحيا مصر- يبدأ التحرك من دمياط الساعة 7:15 مساء، ويصل القاهرة الساعة 12 مساء.