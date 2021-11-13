مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 14-11-2021

مواعيد رحلات السكة الحديد المميزة والمكيفة من القاهرة إلى محافظات الصعيد والإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد استمرار أعمال تحديث نظام الإشارات والاتصالات لضمان متابعة مواعيد القطارات بشكل لحظي، وتزويد المزلقانات ببوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث.

وأضافت هيئة السكة الحديد إنه مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث تلك الأنظمة بإجمالي أطوال 1900كم، بتكلفة 50 مليار جنيه لزيادة مواعيد القطارات ورفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

ولفتت إلى أنه بنهاية عام 2021 سيتم تقليل فترة تأخر الرحلات، لاسيما وأنه سيتم نهو أكثر من 95% من الأعمال الجارية على الخطوط الرئيسية في الوقت الحالي.

ومشروعات تطوير البنية الأساسية للمرفق، تستهدف تحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2014 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:50 صباحا.

قطار رقم 82 فئة نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:10 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 11:05 صباحا.

قطار رقم 976 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 7:50 صباحا.

قطار رقم 996 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 10:00 مساء من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 11:20 صباحا.

قطار رقم 90 تحيا مصر – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 10:22 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 4 مساء من اليوم التالي.

قطار رقم 2008 مكيف – ينطلق من القاهرة في الساعة 11:00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 11:45 صباحاً

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قطار رقم 1008 روسي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:15 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:20 مساء، ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحاً.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 924 مكيف – يقوم من القاهرة في الساعة 1:10 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 11:00 صباحا.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 158 روسي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 10:20 صباحاً.

قطار رقم 904 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة الساعة 10:30 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الإسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 912 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808 تحيا مصر- يقوم من المنصورة الساعة 2:40، ويصل القاهرة الساعة 6:45 مساء.

قطار رقم 584 سياحي – يبدأ القيام من المنصورة الساعة 5:15 مساء، ويصل طنطا الساعة 6:30، ثم يتحرك إلى الاسكندرية برقم 585.

قطار رقم 810 سياحي – ينطلق الساعة 6:10 من المحلة الكبرى، ويصل القاهرة الساعة 8:15.

قطار رقم 948 سياحي – ينطلق من المنصورة الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:30 مساء.

قطار رقم 1914 سياحي- يبدأ التحرك من المنصورة الساعة 6:25 مساء، ويصل القاهرة الساعة 8:45 مساء.

قطار رقم 964 سياحي – يبدأ التحرك من دمياط الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساء.

قطار رقم 566 سياحي – يبدأ القيام من دمياط الساعة 7:15 مساء، ويصل طنطا الساعة 10:20 مساء.

قطار رقم 966 سياحي – يقوم القطار الساعة 12:15 مساء، ويصل القاهرة الساعة 6:00 مساء.

قطار رقم 994 سياحي – يقوم القطار الساعة 8:10 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 968 تحيا مصر- يبدأ التحرك من دمياط الساعة 7:15 مساء، ويصل القاهرة الساعة 12 مساء.