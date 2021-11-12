مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 13-11-2021

تفاصيل رحلات السكة الحديد من القاهرة إلى كافة محافظات الجمهورية

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التأخيرات المتوقعة اليوم، في مواعيد القطارات نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان.

وقالت هيئة السكة الحديد إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، تبلغ 30 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط 45 دقيقة.

في الوقت نفسه، واصلت الهيئة إجراءات التعقيم للعربات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطالبت هيئة السكة الحديد كل الركاب الالتزام بالإجراءات المعلنة، وارتداء الكمامات لتجنب دفع الغرامة.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:15.

قطار رقم 1009 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهرا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 12:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 1:20 ظهرا من اليوم التالي.

قطار رقم 924 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 1:10 مساء، ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 11:15 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم من القاهر الساعة 11:30 ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1010 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:05 صباحا، ويصل المنحطة النهائية في أسوان الساعة 12:20 من اليوم التالي.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا من نفس اليوم.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 573 سياحي – يتحرك القطار الساعة 7:50 من الزقازيق، ويصل محطة بورسعيد الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 186 سياحي – ينطلق القطار الساعة 8:30 صباحا من بورسعيد ويصل القاهرة الساعة 1 مساء.

قطار رقم 956 سياحي – يتحرك من بورسعيد الساعة 2:10 مساء، ويصل محطة الزقازيق الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 185 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 صباحا، ويصل بورسعيد الساعة 12:55 مساء.

قطار رقم 951 تحيا مصر- يبدأ القيام الساعة 12:00 ظهرا من القاهرة، ويصل بورسعيد 4:40 مساء.

قطار رقم 955 سياحي – يبدأ التحرك الساعة 3:45 عصرا من القاهرة، ويصل محطة منيا القمح الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 961 تحيا مصر- ينطلق الساعة 5:40 مساء من القاهرة، ويصل بورسعيد في تمام الساعة 10:00 مساء.