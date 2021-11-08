مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 9-11-2021

قائمة مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة لمحافظات الجمهورية

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التأخيرات المتوقعة اليوم في مواعيد القطارات نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد، إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 30 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في حدود 50 دقيقة تأ خير.

في سياق متصل، كشفت الهيئة عن توفير ماكينات صرف التذاكر الذاتية في 12 محطة على مستوى الجمهورية، لتسهيل الحصول على مواعيد القطارات وحجز المقاعد.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن الماكينات ستوفر على الركاب انتظاره في الشبابيك وتلبي كافة احتياجاته سواء في الاستعلام عن أو الحجز .

ويتم استخراج التذاكر المكيفة فقط من الماكينة، عبر استخدام بطاقة الائتمان والكروت الذكية، والحصول على 4 تذاكر بحد أقصي للراكب.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 159 مميز – تنطلق رحلة القطار الساعة 6.00 من محطة الأقصر، وتنتهي فى الساعة 18:20 بالقاهرة.

قطار رقم 891 مكيف – يصل القطار محطته النهائية في الساعة 17:35 بعد قيامه الساعة 11.00 من محطة سوهاج.

قطار رقم 971 مكيف – تنطلق رحلة القطار من محطة سوهاج، الساعة 5.20 وتنتهي الرحلة الساعة 13:05 في القاهرة.

قطار رقم 2007- فئة القطار vip ويتحرك الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 3:55.

قطار 978- تنطلق رحلة القطار الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي الساعة 12.50 بأسيوط.

قطار 80- يسير من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 ويصل أسيوط الساعة 15.30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 6.30، ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – تتحرك رحلة القطار الساعة 4.50 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 16:50.

قطار رقم 157 مميز – تنتهي رحلة القطار في الساعة 19:05 بالقاهرة بعد تحرك الساعة 7:30 من الأقصر.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق القطار من محطة أسوان في الساعة 5:30 ويصل محطته النهائية القاهرة الساعة 19:35.

قطار رقم 167 مميز – تنطلق رحلة القطار في الساعة 13.30 بمحطة المراغة، وتنتهي الرحلة في الساعة 15.15 في أسيوط.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 965 سياحي – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم الساعة 7:30 صباحاً.

قطار رقم 905 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتحر في الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 901 مكيف – من محطة سكة حديد القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 8:10.

قطار رقم 1109 سياحي – من الفيوم إلى الإسكندرية، ويتحرك الساعة 8:20.

قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

قطار رقم 15 مميز- من القاهرة إلي محطة سكة حديد الإسكندرية، ويقوم في الساعة 11:35.

قطار رقم 915 مميز – من القاهرة إلى محطة سكة حديد بورسعيد، ويبدأ القيام الساعة 12:00.

قطار رقم 132 ميمز – من الإسكندرية إلي محطة سكة حديد طنطا، ويقوم القطار في الساعة 10:30.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.

قطار رقم 465 – ينطلق من محطة طنطا الساعة 13:55 وينهي رحلته بمحطة قلين الساعة 15:09.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 491 – ينطلق من محطة طنطا الساعة 10:00 وينهي رحلته فى الساعة 11:30 في محطة قلين.

قطار رقم 463 – يقوم من محطة قلين الساعة 11:20 ويصل محطته النهائية في دمنهور الساعة 13:25.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 451 – يتحرك في الساعة 14:55 من طنطا وينهي رحلته في قلين الساعة 16:10.