مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 30-10-2021

قائمة القطارات العاملة اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومن القاهرة إلى محافظة الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إصدار عدة قرارات لتنظيم عملية مواعيد القطارات اليومية، منها الدفع بعدد من العربات الجديدة المكيفة لتوفير المقاعد الكافية للركاب.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه تم تشديد أساليب الرقابة على منافذ بيع تذاكر مواعيد القطارات لتمكين الركاب من الحصول عليها من كافة المحطات.

وأعلنت الهيئة، عن أماكن مكاتب الحجز المقدم للقطارات المكيفة في الصعيد، بجانب كافة المحطات المتاح بها كل أنواع التذاكر.

وتضم نادي قضاة بني سويف في بني سويف، نادي قضاه المنيا في مدينة المنيا.

ويمكن الحجز من 3 أماكن أيضا وهي جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر بأسيوط، ونادي قضاة محافظة أسيوط إذا كنت من نفس المحافظة.

وفي سوهاج، يمكن الحجز في جامعة سوهاج، ونادي قضاة محافظة سوهاج، وفي مدينة قنا الحجز بجامعة قنا.

وفي أسوان، يمكن الحجز من مكتب نصر النوبة بمقر الوحدة المحلية، لخدمة أهالي النوبة، ومدينة أسوان، جامعة أسوان ونادي قضاة أسوان.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 1936 مكيف القاهرة – أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 .

قطار 1937 مكيف أسوان – القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 .

قطار رقم 86 نوم – يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في الساعة 9:25 الصبح.

قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.

قطار رقم 776 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.

قطار 2202 روسي القاهرة – أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 .

قطار 2203 روسي أسوان – القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 .

قطار رقم 974 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.

قطار رقم 980 VIP- موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.

قطار 1940 مكيف القاهرة – أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 .

قطار 1941 مكيف أسوان – القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 928 القطار درجة مكيف أولى وثانية – يتحرك من الإسكندرية في الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.

قطار رقم 568 مكيف ومميز- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا آخر محطة للرحلة الساعة 20:10.

قطار 32 – يقوم من محطة الإسكندرية في الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:30.

قطار رقم 926 VIP- ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة بتمام الساعة 21:30.

قطار رقم 128 مميز- يتحرك الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية، ليصل طنطا الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip – ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف -ينطلق من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 20:10 ويصل القاهرة الساعة 23:30.

قطار رقم 906 VIP – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50