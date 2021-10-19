مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 20-10-2021

قطارات هيئة السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى محافظات الوجهين البحري والقبلي

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم في مواعيد القطارات نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد، إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 45 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط مدة 45 دقيقة.

وفي المسافة من أسيوط إلى أسوان مدة 30 دقيقة، وخط بنها – بورسعيد متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة – دمياط، ومتوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 124 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 11.15 ويصل محطته النهائية في الواسطي الساعة 12.10.

قطار رقم 2010 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 10 صباحا ويصل أسوان الساعة 23 من اليوم التالي صباحا.

قطار رقم 158 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 10.30 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 22.30.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 2:00 صباحا، ويصل الاسكندرية الساعة 6:45 صباحاً.

قطار رقم 2 مميز – يبدأ القيام من طنطا الساعة 5:00 صباحا، ويصل الاسكندرية الساعة 7:10 صباحا.

قطار رقم 661 مميز – يتحرك القطار من ايتاي البارود الساعة 6:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:30.

قطار رقم 163 روسي – يبدأ القيام الساعة 4:00 صباحاً من القاهرة، ويصل الاسكندرية 7:40 صباحا.

قطار رقم 585 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 6:20 ويصل الاسكندرية الساعة 8:30 صباحا.

قطار رقم 119 سياحي – يبدأ القيام الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 9:10 صباحا.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 صباحا من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:30 صباحا.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 صباحا، ويصل الاسكندرية الساعة 10:15 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق القطار الساعة 8:00 صباحا، ويصل الاسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يبدأ التحرك الساعة 8:15 صباحا من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 11:15 صباحا.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 573 سياحي – يتحرك القطار الساعة 7:50 من الزقازيق، ويصل محطة بورسعيد الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 186 سياحي – ينطلق القطار الساعة 8:30 صباحاً من بورسعيد ويصل القاهرة الساعة 1 مساء.

قطار رقم 956 سياحي – يتحرك من بورسعيد الساعة 2:10 مساء، ويصل محطة الزقازيق الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 185 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 صباحا، ويصل بورسعيد الساعة 12:55 مساء.

قطار رقم 951 تحيا مصر- يبدأ القيام الساعة 12:00 ظهراً من القاهرة، ويصل بورسعيد 4:40 مساء.

قطار رقم 955 سياحي – يبدأ التحرك الساعة 3:45 عصراً من القاهرة، ويصل محطة منيا القمح الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 961 تحيا مصر- ينطلق الساعة 5:40 مساء من القاهرة، ويصل بورسعيد في تمام الساعة 10:00 مساء.