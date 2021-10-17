مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 18-10-2021

مواعيد القطارات المميزة والمكيفة من القاهرة إلى محافظات الصعيد والوجه البحري

تتيح هيئة السكة الحديد في اليوم ما يقرب من 820 رحلة، منتظمة على شبكة الخطوط العاملة حاليا، وننشر اليوم الاثنين مواعيد القطارات المتجهة لكافة المحافظات.

ومواعيد القطارات التي توفرها هيئة السكة الحديد تضم قطارات درجات فئة مميزة، ومطورة وركاب، ومكيفة درجة أولي وثانية، إضافة إلي قطارات درجة الـ «vip».

وشددت الهيئة أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق المواعيد المعلنة رسميًا.

في نفيس الوقنت واصلت هيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم، لجميع القطارات والمحطات، ضمن إجراءات الحد من فيروس كورونا، وطالبت د جميع الركاب، بالالتزام بارتداء الكمامات قبل صعودهم العربات.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 158 روسي – يقوم من الاسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 10:20 صباحاً.

قطار رقم 904 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة الساعة 10:30 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الاسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 912 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808 تحيا مصر- يقوم من المنصورة الساعة 2:40، ويصل القاهرة الساعة 6:45 مساء.

قطار رقم 584 سياحي – يبدأ القيام من المنصورة الساعة 5:15 مساء، ويصل طنطا الساعة 6:30، ثم يتحرك إلى الاسكندرية برقم 585.

قطار رقم 810 سياحي، ينطلق الساعة 6:10 من المحلة الكبرى، ويصل القاهرة الساعة 8:15.

قطار رقم 948 سياحي – ينطلق من المنصورة الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:30 مساء.

قطار رقم 1914 سياحي- يبدأ التحرك من المنصورة الساعة 6:25 مساء، ويصل القاهرة الساعة 8:45 مساء.

قطار رقم 964 سياحي – يبدأ التحرك من دمياط الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساء.

قطار رقم 566 سياحي – يبدأ القيام من دمياط الساعة 7:15 مساء، ويصل طنطا الساعة 10:20 مساء.

قطار رقم 966 سياحي – يقوم القطار من المنصورة الساعة 12:15 مساء، ويصل القاهرة الساعة 6:00 مساء.

قطار رقم 994 سياحي – يقوم القطار الساعة 8:10 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 968 تحيا مصر- يبدأ التحرك من دمياط الساعة 7:15 مساء، ويصل القاهرة الساعة 12 مساء.