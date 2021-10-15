مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 16-10-2021

قائمة بمواعيد القطارات اليوم على خطوط الصعيد وقطارات الإسكندرية

طالبت هيئة السكة الحديد ركاب المرفق المزيد من التضافر، من خلال المحافظة على العربات من الداخل، للمساعدة في انتظام مواعيد القطارات وتقليل فترة الوصول.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن التخريب في المقاعد خلال فترة الرحلة من شأنه التأثير على حركة التطوير ووصول الرحلات وفق مواعيد القطارات المحددة.

وذكرت أن أي تعدي على المرافق، يستلزم بعض عمليات الإصلاحات التي قد تستغرق مجهود وبعض الوقت، مطالبة الحفاظ المرفق باعتباره ملكا للشعب.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ويصل دمنهور الساعة 9:00.

قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 8:15 ويصل القاهرة 11:20.

قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.

قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.

قطار رقم 164 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة 6:00.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.

قطار رقم 935 VIP- يتحرك من الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطا رقم 81 مميز- ينطلق القطار في الساعة 9:30 من اسيوط، ويصل القاهرة 1:50.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

قطار رقم 2015 VIP- يتحرك الساعة 16:00 من أسوان ويصل القاهرة 4:20.

قطار رقم 977 VIP- يقوم من سوهاج الأقصر 19:25 ويصل القاهرة في الساعة 5:20.

مواعيد القطارات المميزة

قطار 553 – يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.

قطار رقم 555 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.

قطار رقم 121 – يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.

قطار رقم 551 – يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.

قطار رقم 563 – يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.