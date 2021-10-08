مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 9-10-2021

مواعيد القطارات المميزة والمكيفة من القاهرة الى محافظات الصعيد والوجه البحري

أكدت هيئة السكة الحديد على انتظام مواعيد القطارات على كافة الخطوط بعد التغلب على مشكلة سقوط كابل كهرباء على أحد مسارات السكة بمحافظات الوجه البحري.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات متوقع أن يحدث لها تأخيرات اليوم السبت نتيجة استكمال أعمال تطوير وكهربة الإشارات للتحكم في مسير العربات أثناء الرحلة.

وأوضحت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتوفير كافة حجوزات القطارات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، فضلا عن فتح باب عمل اشتراكات طلاب الجامعات.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 942 مكيف – يقوم من محطة دمنهور الساعة 1:45 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 4:20 صباحاً.

قطار رقم 2 مميز – يتحرك من دمنهور الساعة 3:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1108 روسي – ينطلق من الإسكندرية الساعة 3:05 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 7 صباحا.

قطار رقم 936 مكيف – يبدأ القيام من محطة طنطا الساعة 5:40 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 7:05 صباحا.

قطار رقم 4 تحيا مصر- يبدأ التحرك من محطة طنطا الساعة 6:15 صباحا، ويصل القاهرة في الساعة 8 صباحا.

قطار رقم 588 سياحي – يقوم من الإسكندرية الساعة 4:30 صباحاً، ويصل طنطا الساعة 6:45، ثم يتوجه إلى بورسعيد برقم قطار 589.

قطار رقم 1904 مكيف – يقوم من طنطا الساعة 7:10 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 8:25 الصبح.

قطار رقم 8 روسي – يتحرك من الإسكندرية الساعة 5:20 ويصل القاهرة الساعة 920 الصبح.

قطار رقم 902 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:00 الصبح، ويصل القاهرة الساعة 930 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 7:00 الصبح، ويصل القاهرة الساعة 9:35 صباحا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.