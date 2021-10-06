مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 7-10-2021

مواعيد رحلات السكة الحديد المميزة والمكيفة من القاهرة الى محافظات الصعيد والاسكندرية

توفر هيئة السكة الحديد رحلات منتظمة وفقًا لجدول تشغيل مواعيد القطارات المتجهة لكافة المحافظات، في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وأضافت الهيئة عددًا من العربات الروسية لتلبية الاحتياجات اليومية للركاب.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات من المتوقع أن يحدث لها بعض التأخيرات بالمحطات، بسبب التطويرات التي يتم تنفيذها على طول الشبكة سواء في مناطق محافظات الوجه القبلي أو البحري.

واعتذرت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات التي ستحدث في مواعيد القطارات أثناء الرحلات، خاصة على الخطوط الرئيسية.

ويصل عدد القطارات التي تعمل في الهيئة إلى 820 قطار سكة حديد، تنقل الركاب لمحافظات الجمهورية على مدار الساعة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2014 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:50 صباحا.

قطار رقم 82 فئة نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:10 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 11:05 صباحا.

قطار رقم 976 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 7:50 صباحا.

قطار رقم 996 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 10:00 مساء من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 11:20 صباحا.

قطار رقم 90 تحيا مصر – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 10:22 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 4 مساء من اليوم التالي.

قطار رقم 2008 مكيف – ينطلق من القاهرة في الساعة 11:00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 11:45 صباحاً

.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:15 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:20 مساء، ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحاً.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 924 مكيف – يقوم من القاهرة في الساعة 1:10 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 11:00 صباحا.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 15 مميز – يبدأ القيام الساعة 11:25 صباحا من القاهرة يصل الإسكندرية الساعة 3:10 مساء.

قطار رقم 913 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12:20 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 3:20 مساء.

قطار رقم 1202 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 5:10 مساء.

قطار رقم 917 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 2:00 ويصل الإسكندرية الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 919 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 4:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 6:05 مساء.

قطار رقم 21 تحيا مصر – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 3:10 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 7:15 مساء.

قطار رقم 915 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 3:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 7:30 مساء.

قطار رقم 921 مكيف – ينطلق القاهرة من القاهرة الساعة 4:10 مساء، ويصل بنها 5:30 مساء.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.