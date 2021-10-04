مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 5-10-2021

تفاصيل مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة لكافة محافظات الجمهورية

طالب وزير النقل قيادات هيئة السكة الحديد، بالنزول المستمر إلى المحطات والمزلقانات والأبراج والإشارات، لمتابعة تنفيذ خطط السلامة، وتقليل فترة تأخير مواعيد القطارات على الخطوط.

كما طالب قيادات هيئة السكة الحديد بسرعة الانتهاء من أعمال تجديد وصيانة الخطوط، وانتظام مواعيد القطارات والرحلات وسرعة الانتهاء من التجارب الخاصة بماكينة فحص السكة الحديثة.

ويشمل الفحص إجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 124 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 11.15 ويصل محطته النهائية في الواسطي الساعة 12.10.

قطار رقم 2010 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 10 صباحا ويصل أسوان الساعة 23 من اليوم التالي صباحا.

قطار رقم 158 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 10.30 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 22.30.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا من نفس اليوم.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.

قطار رقم 1205 سياحي – يتحرك من القاهرة الساعة 6:50 ويصل دمنهور الساعة 9:30، ثم يتحرك إلى مطروح برقم 1206.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:15.

قطار رقم 1009 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهراً.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 573 سياحي – يتحرك القطار الساعة 7:50 من الزقازيق، ويصل محطة بورسعيد الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 186 سياحي – ينطلق القطار الساعة 8:30 صباحاً من بورسعيد ويصل القاهرة الساعة 1 مساء.

قطار رقم 956 سياحي – يتحرك من بورسعيد الساعة 2:10 مساء، ويصل محطة الزقازيق الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 185 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 صباحا، ويصل بورسعيد الساعة 12:55 مساء.

قطار رقم 951 تحيا مصر- يبدأ القيام الساعة 12:00 ظهراً من القاهرة، ويصل بورسعيد 4:40 مساء.

قطار رقم 955 سياحي – يبدأ التحرك الساعة 3:45 عصراً من القاهرة، ويصل محطة منيا القمح الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 961 تحيا مصر- ينطلق الساعة 5:40 مساء من القاهرة، ويصل بورسعيد في تمام الساعة 10:00 مساء.