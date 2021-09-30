مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 1-10-2021

واصلت هيئة السكة الحديد أعمال التعقيم والتطهير، لكافة العربات وفق جدول تشغيل مواعيد القطارات على الخطوط، للحد من انتشار فيروس كورونا، في الفترة الحالية بالتزامن مع تشغيل عدد من العربات الروسية الإضافية.

وناشدت هيئة السكة الحديد كافة الركاب، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاسيما بعد إضافة مواعيد القطارات الجديدة للحد من الزحام على شبابيك التذاكر.

في نفس الوقت أعلنت موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم في الرحلات، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد أن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 45 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من من القاهرة إلى أسيوط مدة 45 دقيقة.

وفي المسافة من من أسيوط إلى أسوان مدة 30 دقيقة، وخط بنها – بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة – دمياط، ومتوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا من نفس اليوم.

قطار رقم 2010 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 10 صباحا ويصل أسوان الساعة 23 من اليوم التالي صباحا.

قطار رقم 158 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 10.30 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 22.30.

قطار رقم 124 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 11.15 ويصل محطته النهائية في الواسطي الساعة 12.10.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50