مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 30-9-2021

تفاصيل مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة الى محافظات الجمهورية

عدلت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات على محافظات الوجه البحري إلى جانب جزء من رحلات الهيئة المتجهة لمحافظات الصعيد، لتقديم خدمة جيدة للركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد إن تعديل مواعيد القطارات يستهدف فى المقام الأول توفير رحلات إضافية بمختلف الدرجات « مكيفة ومميزة ومطورة» وغيرها.

ولفتت إلى أن هناك تأخيرات بسيطة يتوقع أن تحدث في الرحلات حتى نهاية العام بسبب الأعمال التى يتم تنفيذها حاليا في أنظمة الإشارات.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.

قطار رقم 1205 سياحي – يتحرك من القاهرة الساعة 6:50 ويصل دمنهور الساعة 9:30، ثم يتحرك إلى مطروح برقم 1206.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:15.

قطار رقم 1009 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهراً.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2010 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 10 صباحا ويصل أسوان الساعة 23 من اليوم التالي صباحا.

قطار رقم 158 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 10.30 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 22.30.

قطار رقم 124 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 11.15 ويصل محطته النهائية في الواسطي الساعة 12.10.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا من نفس اليوم.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 347 – يقوم القطار المميز من محطة منوف 5:15 ويصل طنطا 6:40 ص.

قطار رقم 594 يقوم من السويس الساعة 3:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 4:50 م.

قطار رقم 122 – يقوم من محطة السويس الساعة 7:30 م، ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:50 م.

قطار رقم 119 – يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 4:35 ص ويصل طنطا الساعة 8:00.

قطار رقم 406- يتحرك الساعة 7.30 ص من شبين القناطر، ويصل محطة 23 يوليو 8:55 ص.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 4:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 6:35 م.

قطار رقم 408 –يقوم الساعة 8:30 ص من شبين القناطر، وتنتهي رحلته الساعة 10:00 فى 23 يوليو.

قطار رقم 531 – يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل طنطا الساعة 5:20 ص.