نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 29-9-2021

قائمة القطارات المكيفة والمميزة من القاهرة إلى محافظة الإسكندرية ومن القاهرة إلى الصعيد
مدحت إسماعيل 12:07 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 12:07 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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أعلنت هيئة السكة الحديد عن تكثيف أعمال الصيانة للعربات والجرارات، لضمان وصول الرحلات وفق مواعيد القطارات المعلنة، ومنع وقوع أي حوادث لحين الانتهاء من أعمال تطوير المرفق.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن خطة تطوير المرفق تسير وفقا للتوقيتات المحددة، الأمر الذي يضمن انتظام مواعيد القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في التشغيل.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار سياحي رقم 186 – يقوم من محطة القاهرة الساعة 1.30 ويصل محطة سوهاح الساعة 9.30 مساء.

قطار رقم 970 مكيف – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 2.00 مساء ويصل محطة سوهاج الساعة 10.00 مساءً.

قطار رقم 162 روسي – ينطلق من محطة القاهرة الساعة 3.30 ويصل محطة الساعة أسوان الساعة 7.30 من اليوم التالي.

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قطار رقم 1110 تحيا مصر – يقوم من القاهرة من الساعة 3.45 مساء ويصل محطة الواسطي الساعة 5.20 مساء، يتحرك بعدها للفيوم.

قطار 990 مكيف – يبدأ قيامه من القاهرة الساعة 4.00 ويصل محطة سوهاج الساعة 12.00 صباحًا.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الاسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.

قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.

قطار رقم 8 مميز – ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.

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قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.

قطار رقم 1108 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

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قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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