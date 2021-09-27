مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 28-9-2021

تفاصيل مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى محافظات الجمهورية

عدلت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات على الخطوط الرئيسية وفقا لجدول التشغيل التى سيتم سريانه بداية من اليوم وحتى نهاية شهر سبتمبر 2022، بما يضمن توفير رحلات كافية على مدار اليوم.

ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أنه مقرر تقليل فترة تأخر مواعيد القطارات على الخطوط بداية من العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تطوير أنظمة إشارات الخطوط الرئيسة.

ولفتت إلى أن التطويرات التى تتم حاليا في المرفق بشكل عام هدفها رفع معدلات الأمن والسلامة لمسير القطارات عبر تقليل الاعتماد على العنصر البشري.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2010 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 10 صباحا ويصل أسوان الساعة 23 من اليوم التالي صباحا.

قطار رقم 158 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 10.30 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 22.30.

قطار رقم 124 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 11.15 ويصل محطته النهائية في الواسطي الساعة 12.10.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا من نفس اليوم.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 491 – ينطلق من محطة طنطا الساعة 10:00 وينهي رحلته فى الساعة 11:30 في محطة قلين.

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قطار رقم 463 – يقوم من محطة قلين الساعة 11:20 ويصل محطته النهائية في دمنهور الساعة 13:25.

قطار رقم 465 – ينطلق من محطة طنطا الساعة 13:55 وينهي رحلته بمحطة قلين الساعة 15:09.

قطار رقم 467 – وينطلق من محطة البكالوش، على خط طنطا – قلين – دسوق – دمنهور، وينهي رحلته في دمنهور الساعة 16:40.

قطار رقم 451 – يتحرك في الساعة 14:55 من طنطا وينهي رحلته في قلين الساعة 16:10.