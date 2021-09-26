مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 27-9-2021

مواعيد القطارات المميزة والمكيفة من القاهرة إلى محافظات الصعيد والوجه البحري

اعتذرت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات التي ستحدث في مواعيد القطارات أثناء الرحلات، خاصة على الخطوط الرئيسية، بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، اليوم الإثنين.

ويصل عدد القطارات التي تعمل في الهيئة إلى 820 قطار سكة حديد، تنقل الركاب لمحافظات الجمهورية على مدار الساعة وفق جداول تشغيل مواعيد القطارات المعلنة.

وذكرت الهيئة أن التأخير في الرحلات هو نتيجة تكثيف أعمال تطوير المرفق سواء البنية الأساسية المتمثلة في الفلنكات أو كهربة الإشارات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 928 القطار درجة مكيف أولى وثانية – يتحرك من الإسكندرية في الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.

قطار رقم 568 مكيف ومميز- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا آخر محطة للرحلة الساعة 20:10.

قطار 32 – يقوم من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:30.

قطار رقم 926 VIP- ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة بتمام الساعة 21:30.

قطار رقم 128 مميز- يتحرك الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية، ليصل طنطا الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip – ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف -ينطلق من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 20:10 ويصل القاهرة الساعة 23:30.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 227- ينطلق القطار من محطة طنطا فى تمام الساعة 5.40 متجهاً محطة الزقازيق لينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25.

قطار رقم 589- يتحرك القطار من محطة طنطا فى الساعة 7.45 وينهي رحلته فى الساعة 8.18 في محطة الزقازيق.

قطار رقم 229- تتحرك رحلة القطار من محطة طنطا في الساعة 7.40 ويصل الزقازيق فى تمام الساعة 9.25.

قطار رقم 231 – تسير رحلة القطار فى الساعة 8.50، يصل محطته النهائية فى تمام الساعة 10.45 فى محطة الزقازيق.

قطار رقم 235- ينهي القطار رحلته فى تمام الساعة 14.10 في محطة الزقازيق بعد انطلاقه من محطة طنطا فى الساعة 12.25.