مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 25-9-2021

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تفاصيل رحلات هيئة السكة الحديد من القاهرة إلى كل محافظات الجمهورية

وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل قيادات هيئة السكة الحديد بانتظام جدول مواعيد القطارات بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات، والالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب أيضا الهيئة باحترام كافة الركاب، ونشر مواعيد القطارات بالتزامن مع تطوير محطات ومزلقانات المرفق، ورفع تقارير دورية عن نسب تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ويصل دمنهور الساعة 9:00.

قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 8:15 ويصل القاهرة 11:20.

قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.

قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.

قطار رقم 164 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة 6:00.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – تنطلق رحلة القطار من محطة سوهاج، الساعة 5.20 وتنتهي الرحلة الساعة 13:05 في القاهرة.

قطار رقم 2007- فئة القطار vip ويتحرك الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 3:55.

قطار 978- تنطلق رحلة القطار الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي الساعة 12.50 بأسيوط.

قطار 80- يسير من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 ويصل أسيوط الساعة 15.30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 6.30، ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – تتحرك رحلة القطار الساعة 4.50 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 16:50.

قطار رقم 159 مميز – تنطلق رحلة القطار الساعة 6.00 من محطة الأقصر، وتنتهي فى الساعة 18:20 بالقاهرة.

قطار رقم 891 مكيف – يصل القطار محطته النهائية في الساعة 17:35 بعد قيامه الساعة 11.00 من محطة سوهاج.

قطار رقم 157 مميز – تنتهي رحلة القطار في الساعة 19:05 بالقاهرة بعد تحرك الساعة 7:30 من الأقصر.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق القطار من محطة أسوان في الساعة 5:30 ويصل محطته النهائية القاهرة الساعة 19:35.

قطار رقم 167 مميز – تنطلق رحلة القطار في الساعة 13.30 بمحطة المراغة، وتنتهي الرحلة في الساعة 15.15 في أسيوط.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.