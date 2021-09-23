مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 23-9-2021

قائمة مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى محافظات الوجهين القبلي والبحري

واصلت هيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم، لجميع القطارات والمحطات، ضمن إجراءات الحد من فيروس كورونا، مع إعلانها نشر مواعيد القطارات العاملة على الخطوط يومياً.

وطالبت هيئة السكة الحديد جميع الركاب، بالالتزام بارتداء الكمامات قبل صعودهم العربات وفق مواعيد القطارات المكيفة والمميزة، الناقلة لركاب محافظات الصعيد والإسكندرية من القاهرة والعكس.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة وينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 وينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 491 – ينطلق من محطة طنطا الساعة 10:00 وينهي رحلته فى الساعة 11:30 في محطة قلين.

قطار رقم 463 – يقوم من محطة قلين الساعة 11:20 ويصل محطته النهائية في دمنهور الساعة 13:25.

قطار رقم 465 – ينطلق من محطة طنطا الساعة 13:55 وينهي رحلته بمحطة قلين الساعة 15:09.

قطار رقم 467 – ينطلق من محطة البكالوش، على خط طنطا – قلين – دسوق – دمنهور، وينهي رحلته في دمنهور الساعة 16:40.

قطار رقم 451 – يتحرك في الساعة 14:55 من طنطا وينهي رحلته في قلين الساعة 16:10.