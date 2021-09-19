مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 20-9-2021

قائمة بمواعيد القطارات اليوم على خطوط الصعيد وقطارات الإسكندرية

واصلت هيئة السكة الحديد إجراءات التعقيم للعربات، وفق جداول تشغيل مواعيد القطارات اليومية على الخطوط، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالبت هيئة السكة الحديد كل الركاب الالتزام بالإجراءات المعلنة، وارتداء الكمامات لتجنب دفع الغرامة مؤكدة انتظام مواعيد القطارات المعلنة رسميًا العاملة اليوم الاثنين.

وأوضحت أن هناك بعض التأخير البسيطة التى ستحدث في الرحلات اليوم، على الخطوط الرئيسية بسبب تنفيذ بعض أعمال التطوير.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ويصل دمنهور الساعة 9:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار 553 – يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.

قطار رقم 555 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.

قطار رقم 121 – يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.

قطار رقم 551 – يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.

قطار رقم 563 – يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.