مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 15-9-2021

تفاصيل رحلات هيئة السكة الحديد من القاهرة إلى كل محافظات الجمهورية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إصدار عدة قرارات لتنظيم عملية مواعيد القطارات اليومية، منها الدفع بعدد من العربات الجديدة المكيفة لتوفير المقاعد الكافية للركاب.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه تم تشديد أساليب الرقابة على منافذ بيع تذاكر مواعيد القطارات لتمكين الركاب من الحصول عليها من كافة المحطات.

وأعلنت الهيئة، عن أماكن مكاتب الحجز المقدم للقطارات المكيفة في الصعيد، بجانب كافة المحطات المتاح بها كافة أنواع التذاكر.

وتضم نادي قضاة بني سويف في بني سويف، نادي قضاه المنيا في مدينة المنيا.

يمكن الحجز من 3 أماكن أيضا وهي جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر بأسيوط، ونادي قضاة محافظة أسيوط إذا كنت من نفس المحافظة.

وفي سوهاج، يمكن الحجز في جامعة سوهاج، ونادي قضاة محافظة سوهاج، وفي مدينة قنا الحجز بجامعة قنا.

وفي أسوان، يمكن الحجز من مكتب نصر النوبة بمقر الوحدة المحلية، لخدمة أهالي النوبة، ومدينة أسوان، جامعة أسوان ونادي قضاة أسوان.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك من الأقصر 7:30 ويصل القاهرة 19:05.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة 19:35.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.

قطار رقم 584 القطار يقوم من محطة طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25 ثم يتحرك للإسكندرية.

قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح ،ويصل القاهرة في الساعة 8:15.

قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 964- يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.

قطار رقم 566 – يقوم القطار من محطة دمياط الساعة 7:15 ويصل طلخا الساعة 10:17، ثم يتحرك للإسكندرية مرة أخرى.

قطا رقم 966 – يتحرك القطار من دمياط الساعة 13:15 ويصل للقاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 516 يقوم القطار من المنصورة الساعة 17:15 ويصل طنطا الساعة 18:25، ثم يتحرك للإسكندرية.

قطار رقم 994 – ينطلق القطار من محطة دمياط الساعة 16:15 ويصل القاهرة الساعة 20:25.

قطا رقم 968 – يقوم القطار من دمياط الساعة 19:15 ويصل محطة القاهرة في رمسيس الساعة 23:50.