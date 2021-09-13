مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 14-9-2021

قائمة القطارات العاملة اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومن القاهرة إلى محافظة الإسكندرية

أجرت هيئة السكة الحديد بعض التعديلات على مواعيد القطارات الحالية لضمان تقدم خدمة أفضل كافة الركاب محافظات الوجه البحري.

وقالت هيئة السكة الحديد أنه وفقا لجدول تشغيل مواعيد القطارات، تعديل تركيب القطار رقم 959 سياحى القاهرة / الإسماعيلية بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدولة الحالي.

واضافة عدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالقطار رقم 946 سياحى الإسماعيلية / القاهرة، تشغيل 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدولة الحالي .

وتم تعديل تركيب قطار 118- سياحى القاهرة / منوف / الإسكندرية بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدولة الحالي.

وأِشاتر الي انه يتم وبشكل مستمر إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال التطهير والتعقيم بالقطارات والمحطات للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وأهابت الركاب بالإلتزام بارتداء الكمامة أثناء دخول المحطات وأثناء تواجدهم بالقطارات حفاظاً على سلامتهم.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 1936 مكيف القاهرة – أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 .

قطار 1937 مكيف أسوان – القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 .

قطار 2202 روسي القاهرة – أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 .

قطار 2203 روسي أسوان – القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 .

قطار رقم 86 نوم – يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.

قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.

قطار رقم 776 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.

قطار رقم 974 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.

قطار رقم 980 VIP- موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.

قطار 1940 مكيف القاهرة – أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 .

قطار 1941 مكيف أسوان – القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50