مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 11-9-2021

واصلت هيئة السكة الحديد أعمال التعقيم والتطهير، لكافة العربات وفق جدول تشغيل مواعيد القطارات على الخطوط، للحد من انتشار فيروس كورونا، في الفترة الحالية بالتزامن مع تشغيل عدد من العربات الروسية الإضافية.

وناشدت هيئة السكة الحديد كافة الركاب، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاسيما بعد إضافة مواعيد القطارات الجديدة للحد من الزحام على شبابيك التذاكر.

في نفس الوقت أعلنت موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم في الرحلات، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد أن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 45 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من من القاهرة إلى أسيوط مدة 45 دقيقة.

وفي المسافة من من أسيوط إلى أسوان مدة 30 دقيقة، وخط بنها – بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة – دمياط، ومتوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان الساعة 7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا.

قطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا.

قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا.

قطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالى.

قطار رقم 2203 مميز- يتحرك من محطة أسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً.

قطار رقم 2204 مميز- يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:25 فجرًا.

قطار رقم 2205 مميز- يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 – مكيف يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 964- يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.

قطار رقم 1202- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.