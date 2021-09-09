نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 10-9-2021

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة والمطورة على كافة الخطوط
مدحت إسماعيل 12:07 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21 12:07 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان لها، عن تأخر في مواعيد القطارات المتجهة لكل المحافظات اليوم الجمعة، تصل إلى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن تأخر مواعيد القطارات بسبب تكثيف أعمال تحديث أنظمة الإشارات والمزلقانات الهادفة إلى رفع معدلات السلامة والأمان لمسير العربات.

في نفس الوقت أعلنت الهيئة عن تكيف من تحرير محاضر غرامات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل العربات البالغة 50 جنيها لا غير.

وأكدت على ضرورة ارتداء الركاب للكمامة قبل دخول المحطات، وفي القطارات وذلك للحد من انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه في حالة رفض المخالف دفع الغرامة المقررة سيتم تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 78 نوم – يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء اليوم.

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قطار رقم 86 نوم – يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.

قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.

قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.

قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

قطار رقم 776 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.

قطار رقم 974 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.

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قطار رقم 980 VIP- موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 889- يبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

قطار 939 إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، ويبدأ رحلته من محطة بنها الساعة 6.24 صباحا.

قطار رقم 925 مكيف – قيام القطار من محطة القاهرة الساعة 5:10 م ويصل إسكندرية بتوقيت الساعة 8:40 م.

قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 ص ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15ص.

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

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مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.

قطار رقم 584 القطار يقوم من طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25 ثم يتحرك للإسكندرية.

قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح ،ويصل القاهرة في الساعة 8:15.

قطار رقم 381 – موعد القيام الساعة 8:35 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 11:05.

قطار رقم 333 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل الزقازيق الساعة 13:50.

قطار رقم 385 – يقوم من القاهرة الساعة 12:35 ويصل الزقايق الساعة 15:00.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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