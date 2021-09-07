مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 8-9-2021

قائمة مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة لمحافظات الوجهين القبلي والبحري

وجه الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، قيادات هيئة السكة الحديد بانتظام جدول مواعيد القطارات بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات، والالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب أيضًا هيئة السكة باحترام كافة الركاب، ونشر مواعيد القطارات بالتزامن مع تطوير محطات ومزلقانات المرفق، ورفع تقارير دورية عن نسب تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 159 مميز – تنطلق رحلة القطار الساعة 6.00 من محطة الأقصر، وتنتهي فى الساعة 18:20 بالقاهرة.

قطار رقم 891 مكيف – يصل القطار محطته النهائية في الساعة 17:35 بعد قيامه الساعة 11.00 من محطة سوهاج.

قطار رقم 971 مكيف – تنطلق رحلة القطار من محطة سوهاج، الساعة 5.20 وتنتهي الرحلة الساعة 13:05 في القاهرة.

قطار رقم 2007- فئة القطار vip ويتحرك الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 3:55.

قطار 978- تنطلق رحلة القطار الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي الساعة 12.50 بأسيوط.

قطار 80- يسير من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 ويصل أسيوط الساعة 15.30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 6.30، ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – تتحرك رحلة القطار الساعة 4.50 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 16:50.

قطار رقم 157 مميز – تنتهي رحلة القطار في الساعة 19:05 بالقاهرة بعد تحرك الساعة 7:30 من الأقصر.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق القطار من محطة أسوان في الساعة 5:30 ويصل محطته النهائية القاهرة الساعة 19:35.

قطار رقم 167 مميز – تنطلق رحلة القطار في الساعة 13.30 بمحطة المراغة، وتنتهي الرحلة في الساعة 15.15 في أسيوط.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.