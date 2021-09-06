مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 7-9-2021

تفاصيل مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى محافظات الجمهورية

أضافت هيئة السكة الحديد مجموعة من مواعيد القطارات من الإسكندرية إلي القاهرة وأسوان والعكس، فى إطار خطة وزارة النقل لتوفير خدمة جيدة للمواطنين.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات الجديدة، هدفها توفير كل سبل الراحة لركاب المرفق، والتيسير عليهم وتوفير مقاعد كافية لجمهور الركاب.

وأوضحت أن الرحلات الإضافية من العربات الروسية الجديدة التى تم التعاقد عليها في السنوات الماضية، وسعر تذكرة الرحلة يتناسب مع فئة كبيرة من الركاب.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار روسي رقم 1013 – يقوم من أسوان الساعة 1.50 ويصل القاهرة الساعة 3.55 صباحاً.

قطار رقم 187 روسي – يتحرك من أسوان الساعة 5.50 مساء ويصل محطة القاهرة الساعة 10.45 من اليوم التالي.

قطار روسي رقم 1009 – يتحرك من أسوان الساعة 7.20، ويصل محطة القاهرة الساعة 8.25 صباحا، و يستكمل رحلته للاسكندرية ليصل الساعة 11.25 من نفس اليوم.

قطار رقم 1011 روسي – وينطلق من أسوان الساعة 11.20 ويصل القاهرة اليوم التالي الساعة 1.15 دقيقة.

قطار رقم 188 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6.00 مساء، ويصل أسوان 1.50 صباحا.

قطار رقم 1010 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 12.05 ظهرًا، ويصل السوان 2.30 صباحاً.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 88: يقوم القطار من القاهرة الساعة 20:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 10:55.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 196 – يقوم القطار من محطة القاهرة في الساعة 19:10 ويصل المحطة النهائية 20:45 في الواسطي.

قطار رقم 84: يتحرك القطار في الساعة 19:50 من الحوامدية يصل محطته النهائية أسوان الساعة 8:15.

قطار رقم 86: يقوم القطار الساعة 19:45 من القاهرة، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:25.

قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

قطار رقم 777 مميز – موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.

قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 970 مكيف – يقوم القاهرة الساعة 2:00 م، ويصل سوهاج الساعة 9:45 سوهاج.

قطار رقم 872 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 5:45، ويصل أسيوط الساعة 9:50 م.

قطار رقم 163 مميز- يقوم الساعة 12:30 م من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35 ص.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 102 يقوم من السويس الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 7:20.

قطار رقم 104 يتحرك مم السويس الساعة 8:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 10:20.

قطار رقم 106 ينطلق من السويس الساعة 11:45 ويصل الإسماعيلية الساعة 14:05.

قطار رقم 108 يبدأ التحرك من السويس الساعة 14:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:00.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 889 – يبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

يبدأ القطار التوقف فى محطة أبو حمص عند الساعة 7.24 دقيقة، وكفر الدوار في الساعة 7.42 مساء.

ويتوقف فى محطة سيدي جابر الساعة 8.03 دقائق، ويستمر حتى تنتهي رحلته فى الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

قطار 939 – إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، ويبدأ رحلته من محطة بنها الساعة 6.24.

قطار رقم 818 – ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساء، وينتهى فى القاهرة الساعة 5.55.

قطار رقم 2 – تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.