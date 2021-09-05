مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 6-9-2021

قطارات هيئة السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومن الإسكندرية إلى القاهرة

تتيح هيئة السكة الحديد في اليوم ما يقرب من 820 رحلة، منتظمة على شبكة الخطوط العاملة حاليا، وننشر اليوم الإثنين مواعيد القطارات المتجهة لكافة المحافظات.

ومواعيد القطارات التي توفرها هيئة السكة الحديد تضم قطارات درجات فئة مميزة، ومطورة وركاب، ومكيفة درجة أولي وثانية، إضافة إلي قطارات درجة الـ “vip”.

وشددت الهيئة أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق المواعيد المعلنة رسميًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 2

قطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.

قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 491 – ينطلق القطار من محطة طنطا الساعة 10:00 وينهي رحلته فى الساعة 11:30 في محطة قلين.

قطار رقم 463 – يقوم القطار من محطة قلين الساعة 11:20 ويصل محطته النهائية في دمنهور الساعة 13:25.

قطار رقم 465 – ينطلق القطار من محطة طنطا الساعة 13:55 وينهي القطار رحلته بمحطة قلين الساعة 15:09.

قطار رقم 467 – وينطلق القطار من محطة البكالوش، على خط طنطا – قلين – دسوق – دمنهور، وينهي رحلته في دمنهور الساعة 16:40.

قطار رقم 451 – يتحرك القطار في الساعة 14:55 من طنطا وينهي رحلته في قلين الساعة 16:10.