مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 3-9-2021

أضافت هيئة السكة الحديد مجموعة من مواعيد القطارات من الإسكندرية إلي القاهرة وأسوان والعكس، فى إطار خطة وزارة النقل لتوفير خدمة جيدة للمواطنين.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات الجديدة، هدفها توفير كافة سبل الراحة لركاب المرفق، والتيسير عليهم ودعم وتنشيط السياحة الداخلية عبر زيارة المعالم السياحية بمدينتي الأقصر وأسوان.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 86 نوم – يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.

قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك من الأقصر 7:30 ويصل القاهرة 19:05.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة 19:35.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 14- تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.

قطار رقم 802- تبدأ رحلة القطار في التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.

قطار رقم 904- ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.

قطار رقم 900- يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.

قطار رقم 12- تسير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15.

ويتوقف فى المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ13.15.

قطار رقم 132- ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.

قطار رقم 912- ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتى يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ 14.45.

قطار 1940 مكيف الإسكندرية – أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 .

قطار 1941 مكيف أسوان – الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 .

أسعار تذاكر القطارات

ننشر اليوم أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة درجة VIP.

سعر تذكرة القطار المكيف – في آي بي درجة أولي – من القاهرة إلي أسوان 295 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف درجة -أولى في اي بي – من القاهرة إلى الأقصر بقيمة 245 جنيهًا

سعر تذكرة القطار المكيف – في آي بي درجة أولي – من القاهرة إلى سوهاج 195 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف – في آي بي درجة أولي- من القاهرة إلى المنيا 135 جنيهاً.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.