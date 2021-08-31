مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 1-9-2021

تفاصيل مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى محافظات الوجهين البحري والقبلي

شدد وزير النقل الفريق كامل الوزير على قيادات هيئة السكة الحديد بضرورة انتظام مواعيد القطارات اليومية، والدفع برحلات إضافية حال وجود زيادة في الركاب.

كما طالب قيادات السكة الحديد ضرورة الانضباط في العمل والالتزام التام بمواعيد القطارات اليومية، وتشديد الرقابة على أعمال صيانة العربات والتأكد من نظافتها باستمرار.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ص ويصل القاهرة 9:25 ص.

قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الإسكندرية 4:30 ص ويصل طنطا 6:35 ص.

قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ص ويصل القاهرة 8:35 ص

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 102 يقوم من السويس الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 7:20.

قطار رقم 104 يتحرك مم السويس الساعة 8:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 10:20.

قطار رقم 106 ينطلق من السويس الساعة 11:45 ويصل الإسماعيلية الساعة 14:05.

قطار رقم 108 يبدأ التحرك من السويس الساعة 14:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:00.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.