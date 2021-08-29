مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 30-8-2021

تفاصيل مواعيد القطارات اليوم على خطوط محافظات الوجهين البحري والقبلي

واصلت هيئة السكة الحديد أعمال التعقيم والتطهير، لكافة العربات وفق جدول تشغيل مواعيد القطارات على الخطوط، للحد من انتشار فيروس كورونا، في الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان ظهور موجة رابعة من الفيروس.

وناشدت هيئة السكة الحديد كافة الركاب، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاسيما بعد إضافة مواعيد القطارات الجديدة للحد من الزحام على شبابيك التذاكر.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار مخصوص مكيف رقم 1934 يقوم القطار من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 اليوم التالي

قطار مكيف رقم 1935 يتحرك القطار من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالي.

قطار مكيف رقم 1936 يقوم القطار من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالي.

قطار مكيف رقم 1937 يبدأ التحرك من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالي.

قطار روسي رقم 2202 يتحرك القطار الساعة 09.10 من القاهرة ويصل أسوان الساعة 23.05 من نفس اليوم.

قطار روسي رقم 2203 يقوم من أسوان الساعة 08.50 يصل القاهرة الساعة 21.50 من نفس اليوم.

قطار روسي رقم 2205 ، يتحرك القطار من أسوان الساعة 00.50 يصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 304 مطور – يقوم من السويس الساعة 6:15 ويصل عين شمس الساعة 9:35.

قطار رقم 306 مطور- يتحرك من السويس الساعة 10:30 ويصل عين شمس الساعة 13:55.

قطار رقم 308 يقوم من السويس الساعة 14:00 ويصل عين شمس الساعة 17:30.

قطار رقم 310 ينطلق من السويس الساعة 18:30 ويصل عين شمس الساعة 22:00.

قطار رقم 305 يقوم من عين شمس الساعة 6:30 ويصل السويس الساعة 9:50.

قطار رقم 307 – يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.

قطار رقم 309 يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.

قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 965 سياحي – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم الساعة 7:30 صباحاً.

قطار رقم 905 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتحر في الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 901 مكيف – من محطة سكة حديد القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 8:10.

قطار رقم 1109 سياحي – من الفيوم إلى الإسكندرية، ويتحرك الساعة 8:20.

قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

قطار رقم 15 مميز- من القاهرة إلي محطة سكة حديد الإسكندرية، ويقوم في الساعة 11:35.

قطار رقم 915 مميز – من القاهرة إلى محطة سكة حديد بورسعيد، ويبدأ القيام الساعة 12:00.

قطار رقم 132 ميمز – من الإسكندرية إلي محطة سكة حديد طنطا، ويقوم القطار في الساعة 10:30.

قطار رقم 1208 مميز – من مرسي مطروح إلى القاهرة، ويقوم القطار الساعة 12:20.